Perchè la Juventus ha riposato oggi?

AFP via Getty Images

Dopo gli ultimi impegni ufficiali, laha osservato oggi una giornata di riposo, sebbene alcuni giocatori abbiano scelto di allenarsi individualmente in palestra. Questa decisione rientra nelle consuetudini della società bianconera, che solitamente concede un giorno di pausa dopo la sessione di scarico post-partita, qualora il calendario lo permetta.Il giorno successivo a una partita, infatti, la squadra si ritrova alla Continassa per una seduta differenziata: lavoro di scarico per chi ha accumulato più minuti in campo e allenamento più intenso per chi non è sceso in campo o ha giocato meno. Dopo questo step, se non ci sono impegni ravvicinati, viene concesso un giorno di riposo per favorire il recupero fisico e mentale.

In questa fase della stagione, il riposo assume ancora più importanza. Le recenti eliminazioni in Coppa Italia e Champions League hanno aumentato il carico di tensione sulla squadra, rendendo necessaria una gestione attenta delle energie, sia fisiche che emotive. Forzare il gruppo con allenamenti intensivi potrebbe risultare controproducente, soprattutto in un momento in cui è fondamentale ritrovare equilibrio e concentrazione per affrontare i prossimi impegni di campionato.La Juventus tornerà dunque in campo domani per preparare al meglio la prossima sfida, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e continuità in un finale di stagione ancora tutto da giocare.