Perché la Juventus ha già 'speso' 111 milioni sul mercato

Perché la Juventus ha già 'speso' più di 100 milioni sul mercato

. E alla Continassa… un solo volto nuovo, ovvero, ingaggiato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Lille ma costato comunque 12,5 milioni, pagabili in tre esercizi, tra commissioni e premio alla firma.Ma come si spiega, allora, questa maxi cifra che pesa sul bilancio della Juventus ? La sua origine è da ricercare in quella serie di operazioni che il club ha scelto di differire e che stanno presentando il conto solo adesso, con sei mesi o un anno di "ritardo". Mitigate solo in parte - per circa 60 milioni - da quelle di flusso contrario, ovvero dalle cessioni realizzate mediante un sistema del tutto analogo (come quelle di Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia, per fare due esempi).

I casi di Di Gregorio e Kalulu

Kelly e Nico Gonzalez

Le differenze con Conceicao

A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Si comincia da, portiere che la Juve ha prelevato la scorsa estate in prestito dal Monza con una formula di prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Che si sono verificate, essendo facilmente raggiungibili, con i bianconeri che hanno quindi dovuto versare 13,5 milioni. 800mila euro in più quelli investiti per, la cui conferma è stata ufficializzata oltre un mese e mezzo fa, il 5 giugno, con l'annuncio del suo acquisto dal Milan.Un discorso del tutto simile a quello fatto per Di Gregorio riguarda poi, per il quale a gennaio la Juventus aveva pagato al Newcastle "solo" 3 milioni. Con la qualificazione alla prossima Champions League, però, il conto è aumentato - come da accordi con il club inglese, ma del resto sarebbe bastata anche la partecipazione a un'altra delle tre coppe europee - portando il totale dell'investimento a 17,5 milioni. Non ci si discosta da qui nemmeno parlando di: dopo gli 8 milioni "consegnati" la scorsa estate, ora la Fiorentina ne ha ricevuti altri 25, sempre per via di una clausola fissata al momento dell'intesa per il trasferimento a titolo temporaneo.Per chiudere il cerchio, Francisco Conceicao . La cui situazione è in realtà un po' diversa da quelle appena citate, perché un anno fa Cristiano Giuntoli si era limitato - pur di non farsi sfuggire il giocatore - a siglare con il Porto un accordo per un prestito secco oneroso: di fatto, dunque, in un primo momento l'esterno classe 2002 è costato 7 milioni ai bianconeri, che però in queste settimane si sono trovati nelle stesse condizioni di qualsiasi altra squadra potenzialmente interessata a lui, ovvero di fronte alla necessità di pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro (o trattare) per confermarlo in rosa. 32 milioni, alla fine, la cifra pattuita (e per l'affare manca ormai solo l'ufficialità). Pagabile in quattro anni, anziché in un'unica soluzione, una formula che si ricollega perfettamente al lungo discorso appena fatto, che a questo punto… sarà anche riproposto, di anno in anno.





