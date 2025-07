Perchè la Juventus ha deciso di vendere Alberto Costa?

Getty Images

Perchè Tudor ha schierato Alberto Costa?



Perchè Alberto Costa oggi è sul mercato?



Cosa manca per la cessione di Alberto Costa?

Era lo scorso 15 gennaio quandoarrivava al JMedical tra lo scetticismo di qualche tifoso. Arrivato dale pagato 14 milioni di euro (con il 5% sulla futura rivendita in favore del Vitoria Giumaraes) nel momento in cui a Madama servivano profili di esperienza. Insomma, una scelta che almeno in avvio aveva suscitato scetticismo. A confermarlo poi sono state le scelte di Thiagoche lo ha sempre tenuto in panchina senza mai concedergli una chance. Cambia il tecnico ma non il risultato: anche nei primi mesi della gesitione IgorAlberto trova pochissimo spazio, fino a quando non ci si trova alle prese con una totale emergenza difensiva.Con Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Renato Veiga ai box oltre ai lungodegenti Juan Cabal e Gleison Bremer il tecnico croato della Juventus si trova inizialmente quasi con la scelta obbligata di concedere una chance ad Alberto. Da quel momento però a suon di prestazioni convincenti dal campo non è più uscito. Anche al Mondiale per Club è stato uno dei migliori della Vecchia Signora. Al punto da ritenerlo inizialmente incedibile, nonostante le lusinghe dello Sporting Lisbona Le idee poi sono cambiate. La Juventus ha necessità di monetizzare per poter reinvestire sul mercato, per poter arrivare al ritiro in Germania con la rosa quasi completa. Le uscite già decise come quella di Dusan Vlahovic o Douglas Luiz, ma anche la situazione legata a Nico Gonzalez si rivelano sempre più complesse e probabilmente a lungo termine. Ecco quindi che complice questa necessità e il mercato di Alberto arriva la decisione della Juventus di aprire ad una partenza di Alberto Costa a titolo definitivo, concedendogli il ritorno in patria. Facendo così la Vecchia Signora potrebbe generare subito una plusvalenza che potrebbe aiutarla a sbloccare il mercato in entrata che ha già visto arrivare a Torino Jonathan David.Manca ancora l'accordo sulle cifre ma c'è ottimismo. La Juventus chiedeva tra i 18 ed i 20 milioni di euro, lo Sporting al momento sembra intenzionato ad offrirne 16-17, gap minimo che sembra colmabile con dialogo e trattative. Filtra ottimismo ma Alberto Costa sembra sempre più vicino ad essere "sacrificato" dalla Juventus per sbloccare il mercato i entrata.





