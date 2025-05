Perché la Juventus ha deciso di licenziare Giuntoli?

Getty Images

Si procede dunque verso la clamorosa rottura: laha deciso di licenziare. Dopo sole due stagioni, dunque, sta per chiudersi il rapporto lavorativo tra il club bianconero e il Football Director approdato all'ombra della Mole nell'estate del 2023 dopo gli otto anni di Napoli.Un destino inevitabile, che sembrava ormai tracciato da diverso tempo e che ora trova pieno riscontro nella realtà dei fatti. Cristiano Giuntoli paga diversi errori a livello di gestione, e non solo, che hanno di fatto spinto la proprietà a valutare per poi stravolgere la sua posizione all'interno dei quadri societari della Juventus.

Giuntoli out: i motivi

Il mercato

La comunicazione

Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno del 2028 che, sembrava di fatto blindarlo in seno al club, il dirigente toscano è incappato in una serie di errori che si sono rivelati fatali e hanno irrimediabilmente compromesso il suo futuro nel capoluogo piemontese.sta per lasciare ladopo sole due stagioni. Il dirigente bianconero, ormai ai titoli di coda in quel di Torino, paga un bilancio complessivamente negativo della sua gestione, parzialmente addolcito dalla vittoria in Coppa Italia e dalle qualificazioni in Champions League centrate sotto il suo mandato.A costare caro all'ex ds di Napoli e Carpi sono soprattutto gli errori in sede di mercato: a partire dalla scorsa stagione con gli arrivi di, in un momento cruciale del campionato, che di fatto non aggiunsero nulla ad una squadre che rimase in corsa Scudetto fino a febbraio. Morale della favola, calciatori praticamente mai impiegati e scaricati senza remore al termine della stagione. Non un gran biglietto da visita, insomma. Ma il quadro non è affatto migliorato nei mesi successivi.L'estate del 2024 doveva essere quella nella quale Giuntoli avrebbe avuto carta bianca per tracciare le linee guida del suo progetto, ma anche qui tante - per non dire troppe - scelte si sono rivelate fallimentari. Dalla decisione di puntare su Thiago Motta, esonerato dopo 10 mesi davvero deludenti, alla scelta dei calciatori. A deludere maggiormente, infatti sono stati coloro per i quali Giuntoli ha scucito il quantitativo maggiore di denaro: daa Douglas Luiz, passando per Nico Gonzalez. Qualcosa come 150 milioni di euro investiti su profili che hanno deluso su tutta la linea.La situazione è addirittura peggiorata nella sessione di gennaio, quando la Juve si è trovata a rabberciare una situazione davvero complessa. I bianconeri hanno disputato la prima parte di stagione con un solo attaccante, ovvero Dusan Vlahovic, mentre il recupero diassomigliava sempre di più ad un miraggio. Anche questo aspetto ha pesato, perché affrontare quattro competizioni con un solo centravanti non è, evidentemente, roba da top club. Non è, insomma, roba da Juve.Le macchie non sono mancate nemmeno nel mese di gennaio: i prestiti di Randal Kolo Muani e Renato Veiga hanno rappresentato le proverbiali 'toppe' destinate a riparare un quadro già compromesso. L'ingente spesa perha destato stupore e perplessità e reso ancora più inspiegabile la cessione diin estate al Bournemouth per 18 milioni. Il classe 2005 è ora un giocatore del Real Madrid che di milioni ne ha sborsati invece 60. Morale della favola, rimpianti a non finire.Se gli errori in sede di mercato sono stati molteplici, ha lasciato molto a desiderare anche la gestione dei rapporti all'interno dello spogliatoio e del gruppo, conditi da una comunicazione quantomeno rivedibile e contraddittoria. Dalla clamorosa rottura con Danilo nel mercato di gennaio, alla fiducia - puramente di facciata - ribadita nei confronti di Allegri prima e di Motta poi, prima di lasciarli inermi di fronte al loro destino. Senza dimenticare il recente sfogo di Igor Tudor post Venezia-Juve, ennesimo segnale di come la situazione a livello ambientale sia estremamente delicata.Al bilancio si può aggiungere il dietrofront improvviso su Francisco Conceicao, per il quale la Juventus ha speso 10 milioni solo per il prestito secco: quello che sembrava un affare praticamente certo, con tanto di pagamento dei 30 milioni della clausola dato per assordato, ora non è più nemmeno una certezza. Anzi. L'emblema del biennio Giuntoli, probabilmente, risiede proprio qui: un modus operandi intriso di troppe contraddizioni e poco filo logico. Fattori che, a conti fatti, hanno presentato il conto.