Non ci stiamo. Non è giusto. Non è neanche vero. L'Inter ha fatto una partita sporca a Madrid, contro l'Atletico: è uscita dalla Champions League agli ottavi dopo essere arrivata in finale nell'anno precedente. Dopo essere stata etichettata - da tutti - come potenziale favorita insieme alle solite big.L'indomani, la curiosità si è fatta enorme. Come tratteranno i vari giornali super partes il grande tonfo dell'interismo? "Così fa male", il primo titolo. "Tutte fuori", il secondo, con riferimento anche al Napoli e alla Lazio. "Gode il Cholo", ancora. E il fallimento paventato negli anni in cui al vertice italiano c'era la Juventus? Nessuna traccia.