Perché la Juventus è tornata su Hancko: è il difensore che serve a Tudor

La Juventus torna su Hancko

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Così cantava Lucio Battisti; parole che possono anche essere usate per raccontare la situazione trae laE no, non "sorprende", per proseguire nella citazione, che il club bianconero sia tornato a pensare al difensore olandese dopo averlo fatto a lungo quest'inverno.Soprattutto era il difensore in cima alla lista dell'ex tecnico bianconero, che stravede per il giocatore del Feyenoord. A gennaio la Juventus si era mossa concretamente, trovando una base d'intesa con il giocatore ma anche il muro del club olandese, non disposto a lasciar partire Hancko a metà stagione, con ancora la Champions da giocare e considerando già la cessione in programma di Santiago Gimenez.

Perché la Juventus vuole di nuovo Hancko

Così tutto è stato posticipato, fino a quando poi è finita tra Thiago Motta e la Juve e di conseguenza anche l'inseguimento dei bianconeri ad Hancko. A Torino si sono messe in mezzo molte alte priorità, da quelle dirigenziali a quelle legate all'attacco, che rimane il focus principale del club in questo momento. Ma un passo alla volta. L'olandese ha ottenuto il via libera per lasciare il Feyenoord, come da programmi, ma serve una proposta comunque importante, intorno ai 25/30 milioni. Sembrava destinato all'Arabia Saudita, in particolare all'Al Nassr ma il giocatore ancora non ha deciso se accettare e chissà se l'incertezza è legata anche alle sirene della Juventus.Per Tudor, il preferito sarebbe Leonardo Balerdi, che è l'Hancko di Thiago Motta per intendersi, ovvero il profilo per cui l'allenatore stravede, più di tutti. Hnel nuovo sistema tattico adottato dalla Juventus., proprio la posizione in cui Comolli cerca un rinforzo. Hancko in carriera ha giocato soprattutto da difensore centrale a quattro ma anche da terzino sinistro. Con Tudor potrebbero emergere le sue qualità a 360 gradi; quelle di un difensore bravo in costruzione, che può diventare un fattore anche in fase offensiva, sulla traccia di quanto fatto da Kelly al Mondiale per Club