In conferenza stampa oggi verso la gara contro il Lecce ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato delle difficoltà del mese di aprile. Le sue parole:"L'ho detto prima. Aprile si spiega come febbraio e marzo con tante vittorie. Ci sono questi momenti. Fino alla scorsa settimana eravamo in tutte le competizioni, dentro a lottare per tutti gli obiettivi. Quando arrivi a lottare per degli obiettivi, vuol dire che la stagione sta andando bene. Per andare meglio qui vuol dire vincere, ma non vince sempre il solito, altrimenti verrebbe a noia. Ma è impossibile sempre vincere ed è impossibile sempre perdere. Visto che abbiamo perso diverse volte, domani abbiamo l'obiettivo di tornare alla vittoria visto che in campionato è un po' che non lo facciamo".