Douglas Costa è uno dei giocatori in uscita dalla Juventus nella prossima sessione di mercato. La dirigenza bianconera è sempre meno convinta delle condizioni fisiche del brasiliano nonostante le sue qualità non siano mai state messe in discussione. Oltre a essere spesso infortunato, in più Douglas ha un ingaggio di 6 milioni netti a stagione che potrebbe spingerlo lontano da Torino. Il giocatore piace al Manchester United, che lo segue da tempo ma non ha ancora mai presentato un'offerta ufficiale.