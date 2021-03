1









La Juventus rischia seriamente di perdere Radu Dragusin. Il difensore romeno classe 2002 è stato promosso in prima squadra da Andrea Pirlo, ma il contratto in scadenza a giugno ha attirato l'attenzione di diversi cub europei. Oltre al forte interesse del Lipsia, secondo quanto riporta il Sun sul giocatore ci sarebbe anche il Crystal Palace: un'altra pretendente per Dragusin, che adesso la Juventus rischia davvero di perdere a parametro zero. La società però non è preoccupata dal rischio di perdere il giocatore a zero, la dirigenza è sicura che alla fine Dragusin rinnoverà il suo contratto e resterà in bianconero.