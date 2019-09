Perché la Juve potrebbe vendere Federico Bernardeschi? Perché può rappresentare una buona opportunità di cessione. I bianconeri stanno pensando all'addio dell'esterno tanto caro a Maurizio Sarri, che non l'ha lanciato titolare nelle prime giornate, ma che considera Federico un perno fondamentale della sua Juventus. Perno che rischia di svitarsi prima ancora di potersi scatenare con questi colori. Paratici ne ha parlato con il Barcellona: ha chiesto Rakitic e gli spagnoli, in cambio, hanno lanciato Bernardeschi nel discorso. Non ci sono accordi sulle valutazioni di entrambi, e col tempo che scorre inesorabilmente non ci sarà verosimilmente neanche l'addio di Berna. Che però, e questa è la notizia, non è più intoccabile.