La Juventus sta giocando la partita contro il Verona con il lutto al braccio per ricordare la scomparsa di Benito Sarti venuto a mancare questa settimana all'età di 83 anni. Sarti ha giocato con la Juve per nove stagioni e il club bianconero ha scelto di celebrare l'ex bandiera scomparsa con il lutto al braccio non solo con la prima squadra ma in tutte le partite della settimana a partire dalla partita di mercoledì contro la Fiorentina Primavera in Coppa Italia al Franchi per la Coppa Italia. Domani accadrà lo stesso con le gare di Women, U23 e Prima squadra.