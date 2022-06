Perché la Juve e Allegri puntano tutto su Di Maria? La domanda è facile, la risposta... non così complessa. El Fideo è tutto ciò che Max ricerca in un giocatore di questo tipo: non ha soltanto le qualità tecniche, ma anche (se non soprattutto) l'esperienza internazionale e la confidenza con la vittoria. E' quanto scrive La Repubblica, che sottolinea: "Di Maria ha sei anni più di Dybala, guadagna quanto lui e ha prospettive di futuro limitatissime, oltre all'amore popolare ancora tutto da conquistare: allora perché la Juve ha deciso di passare da un argentino all'altro, benché all'apparenza si tratti di una scelta contraddittoria? Il punto è che è stata una scelta tecnica prima ancora che economica e strategica: Allegri non sta passando (o non vorrebbe passare, visto che l'ex Psg ancora tentenna) semplicemente da un fantasista all'altro, ma da un modo di interpretare il sistema d'attacco all'altro". E punta forte sul carisma del Fideo.