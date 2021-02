Come raccontato da Tuttosport, la Juventus pensa alla rimonta scudetto come un "traguardo realmente alla portata". Non c'è un motivo tale da supportare l'ottimismo del maestro, ma tutta una serie di ragioni. Una mano concreta può arrivare dal calendario: alla Continassa è vietato stilare tabelle, però in questo mini ciclo vige l'obbligo di vincere per continuare a sognare. Ci sono Verona, Spezia, Lazio, Cagliari e Benevento. L'Inter avrà invece l'Atalanta come ostacolo più complicato. Chiaro: servirà il rientro di giocatori determinanti come Bonucci e Chiellini, come lo stesso Cuadrado. I sogno son desideri: e questo si può fare.