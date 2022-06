E Di Maria? La Juve si mantiene ottimista, secondo il Corriere dello Sport. Il quotidiano aggiunge che la squadra bianconera è consapevole di aver compiuto tutti i passi necessari per conquistare la fiducia dell’ex Paris Saint Germain e di aver scalato nuovamente posizioni dopo essere stata sorpassata dal Barcellona. La società è rimasta sempre in corsa, spinta soprattutto da Allegri che ha messo Di Maria tra gli obiettivi prioritari. Così ha deciso di andare incontro all’argentino, rimodulando la proposta iniziale in base alle sue richieste: contratto di una sola stagione, più opzione per una seconda, con un ingaggio di 7 milioni.