L'Inter ha deciso di sacrificare Mauro Icardi nella prossima finestra di mercato. Dietro la scelta, riporta Sky Sport, non c'è un motivo tecnico bensì comportamentale: Antonio Conte non gradirebbe vedere alcuni atteggiamenti di cui è stato protagonista l'ex capitano nerazzurro negli scorsi mesi, in particolare durante il braccio di ferro seguito alla "revoca" della fascia da capitano. La dirigenza del club ribadirà la propria posizione nell'imminente incontro con la moglie-agente del giocatore Wanda Nara: un summit atteso anche dalla Juventus, che con Paratici non ha mai nascosto l'interesse per Icardi.