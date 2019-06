L'Inter si sta muovendo per regalare ad Antonio Conte una squadra più competitiva: Ausilio e Marotta hanno già identificato i principali obiettivi, ma per portarli tutti alla Pinetina servirà un investimento notevole. Sommando quelle che sono le richieste per i desideri di Conte, si arriva a una cifra vicina ai 180 milioni di euro (Barella 50, Dzeko 25, Lazaro 25, Lukaku 80). Un investimento difficilmente sostenibile per le casse del club nerazzurro, che sta cercando di concludere anche qualche cessione eccellente: una su tutte, quella di Mauro Icardi. Vendere il centravanti è una necessità, prima ancora che una precisa volontà, per l'Inter. Ne è consapevole anche la Juventus, che lo considera la prima scelta per il ruolo di centravanti.