La Juventus ha bruciato l'Inter con una manovra lampo ma a dirla tutta Kulusevski aveva già detto no ai nerazzurri. Questo è quanto si apprende da Sky, che spiega come un incontro tra la dirigenza di viale della Liberazione e l'entourage del calciatore avesse fatto emergere delle perplessità. Mancava ancora l'accordo sul lato economico e inoltre il calciatore non era convinto del ruolo che avrebbe interpretato in campo nel 3-5-2 di Conte.