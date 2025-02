AFP via Getty Images

Perchè Khephren Thuram non viene schierato titolare?



Quante volte è stato titolare Khephren Thuram?



Khephren Thuram, le caratteristiche che hanno impressionato



Khephen Thuram, i numeri in Serie A

Partite giocate: 24

Da titolare: 15

Minuti a partita: 57'

Goal: 2

xG: 2.75

Grandi occasioni da rete mancate: 3

Assist: 4

Tocchi a partita: 43.3

Grandi occasioni da rete create: 6

Soltantoquesto è quello che dicono i dati guardando Khephrened il suo periodo attuale con la maglia della Juventus. Infatti il giocatore si è visto accomodare in panchina in tutte le ultime sfide, escludendo quella contro l'Inter in cui è stato schierato dal primo minuto.viste le abilità e la fisicità dimostrate nelle precedenti apparizioni. Garanzie e palloni recuperati in mezzo al campo ma Thiago Motta ultimamente gli preferisce Manuel Locatelli affiancato da Teun Koopmeiners.Il centrocampista francese certamente scalpita per una maglia da titolare per la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli mercoledì sera allo Stadium. Khephren ha dimostrato un ottimo stato di forma fisica, tuttavia a volte si ha quasi l'impressione che Thiago Motta non lo reputi pronto per essere un titolare con continuità della sua Juventus. Nonostante le evidenti difficoltà di Teun Koopmeiners.In questa Serie A il centrocampista della Juventus, ritenuto certamente uno dei più promettenti in rosa è stato schierato titolare soltanto per 15 volte. Mentre in Champions League per cinque volte. Non certamente il minutaggio che ad inizio stagione il figlio d'arte si aspettava di avere.Una fisicità incredibile a cui vanno aggiunte le grandi doti da incursore e potrebbe essere l'arma in più di Thiago Motta che però continua a tenere Khephren in panchina. Una sorta di "escluso di lusso", la scelta infatti della sua panchina è una scelta tecnica, lo ha detto più volte l'allenatore italo brasiliano.





