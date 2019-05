La trattativa per il rinnovo di Moise Kean è arrivata al capitolo conclusivo: la firma è pronta, l’attaccante prolungherà con la Juventus fino al 2024 godendo di un ingaggio notevolmente ritoccato (oltre 2 milioni di euro netti a stagione). Eppure, la permanenza del giovane bomber a Torino non è scontata. Mino Raiola chiede garanzie sul futuro dell’attaccante, il problema non è economico ma progettuale: insomma, Kean dovrà essere protagonista e non una semplice riserva da poche presenze stagionali. In quest’ottica si inserisce un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente, che avverrà presto.