Una storia molto curiosa quella che racconta questa mattina Calciomercato.com.Alla base della scelta ci sono le esigenze televisive. Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, va in scena la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che sta attirando tutti gli ascolti, motivo per il quale la Lega Serie A ha pianificato il 24° turno di campionato con un’attenzione particolare all'appuntamento nella città dei fiori. Ecco perché la sfida tra Juventus e Udinese non si gioca sabato 10 febbraio alle 20.45,ma nella serata di lunedì 12 febbraio.