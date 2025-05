Perché Juventus e Inter partecipano per l'Italia al Mondiale per Club?

Ilsi preannuncia come un evento storico: la FIFA ha infatti ampliato il format, portando a 32 le squadre partecipanti, in una competizione che si svolgerà tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Si tratta di una sorta di "Mondiale 2026 anticipato", ma riservato ai club, con rappresentanze da quasi tutti i continenti e un livello tecnico elevatissimo.Non mancano le polemiche per alcune assenze illustri, ma il parterre resta eccezionale. Per l’Italia, a difendere i colori del calcio tricolore ci saranno la Juventus e l’Inter. Le due protagoniste del celebre Derby d’Italia potranno contendersi un trofeo che manca nelle bacheche dei club italiani, in un’edizione che promette emozioni e incassi da record.

Mondiale per Club, due squadre rappresentano l’Italia

Perché Juventus e Inter sono qualificate al Mondiale per Club?

Come gli altri top campionati europei, anche la Serie A avrà due squadre al Mondiale per Club 2025, in programma negli Stati Uniti tra giugno e luglio.L’Italia, grazie all’elevato ranking UEFA ottenuto negli ultimi anni, ha potuto qualificare due club, al pari di Premier League, Liga spagnola, Bundesliga e Primeira Liga portoghese.Completano il quadro europeo una squadra francese e una austriaca. La Ligue 1, pur avendo superato il campionato portoghese nel ranking solo in una fase successiva, non ha potuto usufruire di una seconda rappresentante per via dei criteri già stabiliti dalla FIFA. L’Austria sarà invece rappresentata dal Salisburgo, premiato per i risultati costanti nelle recenti stagioni europee.Il torneo, allargato a 32 squadre, sarà una vetrina di prestigio per i club del continente e un’occasione unica per misurarsi contro le migliori formazioni di ogni parte del mondo.Napoli, Milan, Atalanta e Bologna non parteciperanno al Mondiale per Club 2025. A rappresentare la Serie A saranno infatti Inter e Juventus , uniche due squadre italiane ad aver ottenuto il pass per il prestigioso torneo.La qualificazione si basa esclusivamente sul ranking UEFA calcolato sui risultati ottenuti in Champions League nelle ultime quattro stagioni. È proprio grazie alla costanza nei piazzamenti europei, in particolare nella massima competizione continentale, che Inter e Juventus hanno superato le altre italiane nella classifica a punti stilata dalla FIFA.