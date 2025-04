Perché Jeep può tornare come main sponsor della Juventus: cosa è cambiato

AFP via Getty Images

Meno di un anno dopo la fine del contratto di sponsorizzazione di Jeep con la Juventus, il marchio automobilistico può tornare a far parte del mondo bianconero, ancora una volta come main sponsor.andando alla ricerca della proposta giusta per un nuovo accordo.che nel suo ruolo apicale all'interno del club si è occupato in prima persona di questo aspetto, ha lavorato in questi mesi per sostituire Jeep e ha portato sul tavolo alcune offerte, in particolare una, che però. Ma cosa c'è dietro questa scelta?

Perché Jeep torna come main sponsor della Juventus

Prima di tutto, c'è la volontà in generale da parte dell'amministratore delegato di Exor di essere sempre più presente e protagonista all'interno del club bianconero. Dall'aumento di capitale al via libera per il cambio di guida tecnica e adesso la scelta di far "rientrare" uno dei marchi della famiglia Stellantis come sponsor.Da non sottovalutare poi i cambiamenti che ci sono stati all'interno di Stellantis, la holding della famiglia Agnelli-Elkann (che controlla anche la Juventus). Come raccontato da 2TALKS. e con lui sono decaduti anche i veti che portava in dote, tra questi gli investimenti nel mondo del calcio. A tirare le redini ora proprio Elkann, che ha cambiato rotta anche per quanto riguarda proprio il tema legato a Jeep come sponsor della Juventus.