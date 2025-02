Perché il VAR non è intervenuto in Empoli-Milan

Getty Images

Empoli-Milan è senza dubbio la gara più discussa del weekend, con l’espulsione di Fikayo Tomori al centro del dibattito. Il difensore rossonero ha ricevuto il secondo cartellino giallo per un fallo su un avversario in sospetta posizione di fuorigioco. Ma cosa è successo esattamente? Rivediamo l’azione.Pairetto e il guardalinee, come ormai accade nell’era del VAR, lasciano correre: se l’attaccante avesse segnato, il gol sarebbe stato annullato. Tomori però interviene in scivolata su Colombo e viene ammonito.

Il difensore del Milan protesta furiosamente, chiedendo l’intervento del VAR per annullare il provvedimento, dato che l’azione era probabilmente viziata dal fuorigioco. Ma il regolamento è chiaro: il VAR può correggere un cartellino rosso diretto, non un giallo, nemmeno se nasce da un errore precedente.Non è stato l’unico episodio controverso della serata. Dopo appena 8 minuti, Cacace è entrato duro sulla tibia di Kyle Walker: il VAR ha richiamato a lungo l’attenzione di Pairetto, ma alla fine l’arbitro non è stato mandato all’on-field review. Al 65’, invece, è arrivata l’espulsione di Marianucci per un fallo di reazione su Gimenez: un calcetto nelle gambe del messicano, sanzionato solo dopo la revisione VAR.Una partita accesa, dentro e fuori dal campo, destinata a far discutere ancora a lungo.