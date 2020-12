Il futuro di Kylian Mbappé al Psg non è più così scontato. L'attaccante francese è seguito da tutti i top club d'Europa e nell'estate prossima potrebbe davvero lasciare la Francia. La Juve ha messo il suo nome in una lista di assoluti top player indiziati per il post Ronaldo, segue gli sviluppi sul futuro di Mbappé da lontano consapevole dello sforzo che ci vuole per prendere un grande campione come lui. Secondo Le10Sport ci sarebbe anche una grande concorrenza da parte di Liverpool, Manchester City, Barcellona e Real Madrid, che sono le società più interessate a Mbappé.