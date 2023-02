Come racconta Gazzetta, durante le perquisizioni del 26 e del 27 novembre 2021 effettuate al centro sportivo della Juventus, è stato acquisito un documento nell’ufficio di, all’epoca braccio destro dinelle operazioni di mercato.La spiegazione dell'attuale ds: "Sono gli appunti che mi sono fatto a marzo/aprile 2021 nel momento in cui sono a discutere con Fabio il mio rinnovo contrattuale. Erano nove anni che stavamo lavorando insieme; abbiamo condiviso cose meravigliose, devo a Fabio il fatto di essere arrivato alla Juventus; sulla base di questo rapporto, nel momento in cui Fabio aveva avuto il mandato per organizzare l'area sportiva nella stagione successiva, mi chiama per il contratto.Se non chiarisco una serie di cose, che sono quelle che trovate scritte qua, io non volevo andare avanti. In questo documento metto i profili di criticità nel rapporto con Fabio. Avevo ricevuto offerte di iniziare un percorso diverso in altri club e per la prima volta ho pensato di andarmene. L'anno scorso la stagione anche dal punto di vista sportivo era deludente; io mi sono detto anche per fedeltà di provare ad andare avanti ma con patti chiari".