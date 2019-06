Come riferisce Marca, il Barcellona si tira fuori dalla trattativa per Matthijs de Ligt. L’operazione sarebbe costata ai blaugrana più di 200 milioni di euro: 75 per il calciatore, più 12 netti a stagione al calciatore, ovvero 120 milioni per il club. Mino Raiola pretende il 20% del costo del cartellino come commissione. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha deciso di ritirarsi dalla corsa a de Ligt, che vede ora la Juve sempre più in pole position davanti al PSG.