Non è nemmeno iniziata, eppure per qualcuno è già finita. La Juve punta ancora su Mauro Icardi e non c'è motivo per cui non occorra crederci, a maggior ragione adesso. Mentre la situazione Lukaku continua a non registrare passi in avanti, la Juve si guarda intorno e cerca un nove: c'è Mauro, trincerato dietro la chiara volontà dell'Inter di cederlo (ma non ai bianconeri). E pure se dovesse chiudere per il belga, ecco, Icardi lontano da Torino non sarebbe poi un'opzione così scontata.



A ZERO - Il tutto, essenzialmente, per un motivo: Icardi potrebbe "presto" liberarsi a zero. Ah: virgolette obbligatorie perché le tempistiche dipenderanno da altri fattori. L'attaccante argentino andrà via dai nerazzurri con le buone o con le cattive: il fatto di aver rifiutato anche la Juve - che non ha mai avuto un accordo con l'Inter - lascia il tempo che trova. Ha sempre voluto i bianconeri, Mauro. L'ha considerata in ogni istante l'unica alternativa alla permanenza a San Siro. Già, la permanenza: ma adesso come funziona? Funziona che sta tutto nelle mani di Conte e della società: non dovesse inserirlo nella lista Uefa, a quel punto il nove potrebbe muoversi per 'mobbing'. Liberarsi a zero a qualche mese dal termine del suo contratto. C'è il precedente Pandev. E c'è una squadra che lo prenderebbe a braccia aperte: proprio la Juve.