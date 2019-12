Come racconta Calciomercato.com, Erling Haaland ha sempre avuto le idee chiare. Il norvegese ha scelto di sfruttare la sua clausola rescissoria (decisamente bassa, poco più di 20 milioni) per andare al Borussia Dortmund, crescere da protagonista e non da riserva come temeva di poter essere quantomeno all'inizio del percorso col Manchester United o con la Juventus, che si erano mosse da tempo. Coi bianconeri? Rapporti tra Fabio Paratici e Mino Raiola ottimi da anni, eppure la Juve ha fatto la sua offerta anche economica al giocatore ma aveva capito da giorni che Haaland preferiva uno step diverso per crescere piuttosto che rischiare di bruciarsi. Così il pressing si è abbassato, esattamente come accaduto per il Manchester United.