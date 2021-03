Più segna e più attira l'attenzione dei top club. Normale, scontato. Ma il rischio è che per Erling Haaland ci sia la fila dalla Germania alla Norvegia, suo Paese d'origine. Più gol che presenze in stagione, l'attaccante classe 2000 piace anche alla Juventus che l'aveva già trattato in passato. Secondo il Daily Mail però sarà dura per i bianconeri riuscire a superare la concorrenza internazionale, con Psg, Barcellona, Real Madrid e Manchester United in prima fila e pronti a un'asta che si preannuncia caldissima.