Juventus FC via Getty Images

Perchè Gil Puche non può essere convocato in prima squadra?

34 minuti fa



La Juventus in questo momento è alle prese con svariate assenze che riguardano il reparto difensivo. In molti avevano ipotizzato una possibile convocazione di Javier Gil Puche in prima Squadra agli ordini di Igor Tudor. Tuttavia il ragazzo che veste stabilmente la maglia della Next Gen non può essere chiamato da Tudor poiché squalificato. Gil Puche è stato espulso contro il Messina e dunque la squalifica non gli permette di essere convocato nemmeno dalla prima squadra della Juventus.