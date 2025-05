Perché Francesco Calvo lascia la Juventus?

Getty Images

Se la serata di lunedì 12 maggio ha portato in dote note positive per lacon la vittoria dell'Atalanta sulla Roma che consente ai bianconeri di rimanere padroni del proprio destino per quanto riguarda la corsa al quarto posto che vale la Champions League, come un fulmine a ciel sereno è arrivata invece la notizia riguardante l'ormai imminente addio di Francesco Calvo alla Juventus.L'attuale Managing Director Revenue & Football Development bianconero, lascerà il club al termine della stagione e vedrà svilupparsi il proprio futuro sul palcoscenico della Premier League. Calvo, infatti, si appresta a diventare il nuovo CEO dell'Aston Villa. Una nuova avventura, suggestiva e intrigante, ricca di stimoli in uno dei contesti più competitivi che il panorama calcistico mondiale possano offrire.

Il ruolo di Calvo alla Juventus



Definita la questione sponsor

Il percorso di Calvo alla Juventus

La decisione di lasciare la Juventus è stata presa direttamente dallo stesso Calvo e comunicata alla società. Il dirigente ha scelto di proseguire la propria carriera all’estero, unendosi all’Aston Villa in Premier League, dove si occuperà di tutte le attività non direttamente legate all’area sportiva. Si tratta di un passaggio importante che segna la fine, per la seconda volta, della sua avventura in bianconero. Alla base di questa decisione una nuova sfida professionale di altissimo livello, destinata ad impreziosire e ad alzare ulteriormente l'asticella del suo percorso da dirigente calcistico.Calvo, in questo ultimo periodo all'interno della dirigenza bianconera, ha ricoperto il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development. Un ruolo grazie al quale ha avuto modo di gestire quelle aree del club relative ai ricavi e allo sviluppo calcistico.Nel corso di quest'ultima stagione, Francesco Calvo era stato impegnato sul fronte sponsor, con la Juve che si è posta alla ricerca del nuovo brand da sponsorizzare sulle proprie maglie da gioco. Un'operazione lunga, intricata, complessa ma che alla fine è stata comunque definita con la Juve che, già a partire dalla gara con l'Udinese, sfoggerà le nuove maglie - che verranno presentate mercoledì 14 maggio - impreziosite dal ritorno dello sponsor Jeep, insieme al quale spiccherà anche il marchio Visit Detroit. La Juve indosserà le nuove divise anche sull'inedita vetrina del Mondiale per Club.Calvo era entrato nei quadri dirigenziali della Juventus nel 2011 e vi era rimasto nel 2015, prima di salpare direzione Barceollona. Tornato a Torino nell’aprile del 2022 su chiamata di Maurizio Arrivabene, Calvo ha inizialmente ricoperto il ruolo di Chief of Staff, per poi essere promosso a Chief Football Officer nel gennaio 2023, assumendo il controllo dell’area sportiva. In seguito, ha assunto l’incarico attuale, gestendo le aree di ricavo e sviluppo calcistico.