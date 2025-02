Perché Fagioli voleva lasciare la Juventus: dalla gestione di Thiago all'occasione Fiorentina

Getty Images



La gestione di Fagioli

C'eravamo tanto amati, come il film di Ettore Scola. Che nelle sue commedie poneva un carico drammatico da far rabbrividire. Lo fanno i maestri, e maestro è stato pure questo 2024 perSulla giostra di emozioni enormi, contrastanti. Dopo aver trascorso la metà a guardare gli altri, è arrivato l'Europeo e poi c'è stato Thiago Motta. Sembrava l'allenatore giusto per dargli spunto e soprattutto minutaggio. E' diventato poi il suo primo motivo nel voler salutare., ma non lo fa solo per giocare di più. Attorno al centrocampista è stata costruita la narrativa della resilienza, del rialzarsi dopo una caduta, quando alla fine voleva solo resettare e ripartire. Negli ultimi mesi Fagioli è diventato l'ombra di ciò che era, e soprattutto di ciò che avrebbe potuto fare. Essere. Diventare. Lipsia è stato il momento più alto, le partite successive quello più basso. E dopo la gara con l'Inter, a San Siro, qualcosa si è inevitabilmente spezzato.

"Fagio" pensava a quel punto di aver raggiunto lo status di irrevocabile, di titolarissimo, di elemento cruciare per la squadra. Poi si è reso conto che era lì per l'assenza di Thuram e il momento di appannamento di Locatelli, gli alfieri dell'equilibrio di Thiago. L'ha presa male. Ne ha sofferto., come una pianta che si sposta cercando il sole. Motta gli ha dato qualche - pochissime - chance, nelle 5 ultime partite giocate ha raccolto 22 minuti, meno di 5 a gara, più tre panchine da 90 minuti.Firenze, che ha saputo essere già casa di Kean, può diventare presto pure la sua. Nicolò ha chiesto spazio, e tempo. Vuole dimenticare tutto il percorso precedente, costruirsi una strada nuova. Palla al piede. E addio panchina.