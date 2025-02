Perché Fagioli non è neanche in panchina per Fiorentina-Inter e quando esordirà

Nienteche non sarà neanche in panchina per il recupero del match della quattordicesima giornata, rinviato dopo il malore per Edoardo Bove. Fagioli come gli altri nuovi acquisti non potrà partecipare alla partita visto che il regolamento non lo consente considerando che non era presente in rosa quando c'era stata la gara poi sospesa.Fagioli però potrà invece giocare nel prossimo turno di Serie A quando la Fiorentina sfiderà nuovamente l'Inter ma a San Siro. Lunedì 10 febbraio, questa la data in cui il centrocampista potrà fare il debutto con la nuova squadra.