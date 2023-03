Più si alza il livello e piùsi sente a suo agio. Questa è l'impressione che si ha dopo i novantacinque minuti di San Siro. Più che un'impressione, è la realtà. All'andata, contro l'Inter aveva completato la settimana magica iniziata con il gol a Lecce e conclusa con quello nel derby d'Italia. Non ha segnato ieri sera ma non è stato da meno rispetto a quella sfida, anzi.Anche Massimiliano Allegri ormai non ha più paura a fargli apertamente i complimenti. E già questo, considerando la prudenza del tecnico a livello comunicativo, è un segnale del livello raggiunto dal classe 2001. Non potrebbe essere altrimentovvero quello composto da Barella, Brozovic, Calahnoglu e Mkhitaryan.Ma a sorprende, non sono i tacchi (tra cui uno al volo), che oltre ad essere estetici sono stati funzionali. E neanche la precisione dei passaggi (17 su 18). Queste sono qualità che Fagioli ha da anni, da quando era in under 17 e Allegri diceva che era un piacere vederlo giocare.A lasciare stupiti è tutto il resto;e anche una forza fisica che nessuno si aspettava di vedere solo poco tempo fa, come dimostra il pallone strappato a Mkhitaryan. La Juve ha trovato un campioncino e ora se lo gode