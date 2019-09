Nulla che non si aspettasse: a incidere sulla scelta del tecnico sono arrivate anche questioni di mercato. Come raccontato su IlBianconero.com, l'ex Liverpool è stato uno dei nomi più pregiati del mercato estivo dei bianconeri : il mediano è stato a un passo dal Barcellona, e pure proposto sul finale al Paris Saint Germain. Ecco, tutto questo oltre alle considerazioni che il tecnico toscano ha di lui: è di fatto il settimo centrocampista nelle gerarchie sarriane. E allora, una situazione in continuo divenire che ha portato a una scelta logica, per quanto dolorosa. Fuori Emre Can: mercato e questioni tecniche, l'ha deciso Sarri.