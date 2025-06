Perché è saltato il primo allenamento della Juventus negli Stati Uniti

2025 Getty Images

Un arrivo tranquillo, ma niente allenamento al primo giorno

La Juventus ha ufficialmente iniziato la sua avventura negli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club . Dopo un rapido scalo a Washington, la squadra bianconera ha raggiunto White Sulphur Springs, località della West Virginia che ospiterà il ritiro pre-torneo. Qui, nella cornice esclusiva del Greenbrier Resort, la Juventus trascorrerà le prossime giornate per preparare al meglio la sfida d’esordio contro l’I bianconeri avrebbero dovuto svolgere già nel pomeriggio una leggera sessione di allenamento, una classica sgambata post-viaggio per sciogliere i muscoli dopo il lungo volo transoceanico. Tuttavia, il programma ha subito un leggero ritardo, e il primo allenamento negli Stati Uniti è stato annullato.

Allenamento al via nella mattinata americana

Obiettivo chiaro: partire con il piede giusto

La preparazione riprenderà nella mattinata americana di oggi (tardo pomeriggio in Italia), quando la Juventus tornerà regolarmente in campo. Sarà il primo vero passo verso l’esordio contro l’Al Ain, match fondamentale per iniziare al meglio la competizione internazionale. Lo staff tecnico ha pianificato una serie di sedute per ottimizzare la condizione atletica e integrare le ultime indicazioni tattiche.Il ritiro in West Virginia offre un ambiente ideale per concentrarsi e lavorare senza distrazioni. Igor Tudor punta a sfruttare ogni minuto utile per cementare il gruppo e preparare al meglio l’impegno mondiale. La Juventus vuole partire forte e dimostrare fin da subito di essere tra le grandi protagoniste del torneo.