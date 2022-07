, ai canali della Roma, spiega perché non ha preso la 10 di Totti: "Ho parlato col direttore: mi aveva proposto di indossare la 10, so che è molto importante qui per Totti. Credo che quel numero e quella maglia debba ancora essere sua per ciò che rappresenta. Ho ringraziato, per portare una maglia del genere serve rispetto e responsabilità, quella è ancora la sua maglia. Magari un giorno potrò portarla, ma oggi mi tengo il 21 che è un numero importante con cui ho iniziato a vincere e spero di farlo anche qui".