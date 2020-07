In conferenza stampa,ha spiegato la connessione tra, apparsi molto più affiatati in queste ore: "Più che maggiore intesa, stanno giocando più vicini. Dybala viene meno a prendere palla oltre i centrocampisti, Cristiano si accentra di più e possono giocare più spesso in velocità. In allenamento fanno delle esercitazioni per questo, per cercare scambi in velocità vicino alla metà campo avversaria".