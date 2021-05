Perché Paulo Dybala è andato in panchina contro l'Inter? Lo svela La Gazzetta dello Sport, secondo la quale Andrea Pirlo ha fatto una scelta chiara e ben ponderata: l'allenatore bianconero ha voluto preservare l'argentino in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, evitando di caricarlo troppo dopo la gara giocata contro il Sassuolo. Nessun problema fisico o d'allenamento quindi, contro l'Inter Paulo non è stato inserito tra i titolari solo per precauzione.