Mamma mia, che finale di mercato. La coda degli acquisti dei bavaresi ha visto un boom di emozioni. Parliamo chiaramente del Bayern Monaco, che nell'esordio di ieri della Bundesliga non ha certamente convinto. Ecco perché sul calciomercato stanno intervenendo in modo massiccio, ma nonostante la necessità di centrali difensivi, in Germania si ritrovano con tanti acquisti interni. Perisic era squalificato e non ha giocato, è stato il primo colpo. Poi Coutinho e quindi Cuisance, talentino francese che farà certamente bene. E Dybala? A questo punto, Rummenigge non ha intenzione di accelerare. Semmai, le intenzioni di muoversi ci saranno solo per la difesa.