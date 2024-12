Juventus-Cagliari, perché Douglas Luiz è assente

Laaffronterà il Cagliari in Coppa Italia senza. Il centrocampista brasiliano infatti non sarà convocato per la gara dell'Allianz Stadium. Ecco come sta Douglas e perché è out per il Cagliari.Per Douglas Luiz si tratta di una gestione programmata da parte dello staff medico. L'ex centrocampista dell'Aston Villa sta eseguendo un programma concordato per la gestione dei carichi di lavoro di allenamenti e partite. Contro il Venezia nell'ultima gara Douglas aveva giocato per circa trenta minuti subentrando a Koopmeiners.