Douglas Luiz, messaggi d'amore all'Aston Villa: il significato e il contesto delle sue parole

Chris Ricco

Le parole di Douglas Luiz

è tornato a fare parlare nuovamente di sé, purtroppo per lanon per motivi legati alle dinamiche del rettangolo verde, quanto per alcune dichiarazioni divenute immediatamente virali e rilasciate dal giocatore nel corso di una diretta Twitch.Il centrocampista brasiliano, infatti, ha speso parole d'amore nei confronti del suo ex club, ovvero l'Aston Villa, squadra dalla quale la Juventus l'ha prelevato in estate per 50 milioni di euro, parzialmente ammortizzati dalle cessioni di Samuel Iling-junior e Enzo Barrenechea.

Il contesto e il perché

"Mi manca l'Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore", sono le parole del classe 1998 che hanno fatto inevitabilmente discutere, alla luce di una stagione in maglia Juventus sin qui totalmente da dimenticare.Parole che, inevitabilmente, fanno rumore ma che meritano di essere contestualizzate. Nel corso di una diretta Twitch, infatti, il brasiliano ha risposto ai messaggi di alcuni tifosi dell'Aston Villa, che hanno postato i loro messaggi durante la diretta.Douglas Luiz, rimasto molto legato ai suoi ex sostenitori, ha replicato prima esclamando 'Up the Villa!' e successivamente spendendo appunto le parole che hanno fatto immediatamente il giro del web. Dietro a queste dichiarazioni, dunque, ci sarebbe nient'altro che un profondo affetto verso quelli che fino a poco tempo fa erano i suoi tifosi, ai quali ha comunque lasciato un grande ricordo.