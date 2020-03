La Juve continua a perdere i pezzi. Dopo Higuain, Pjanic e Khedira, anche Douglas Costa ha lasciato l'Italia. Il brasiliano è partito per tornare in Brasile dove passerà il resto della quarantena. Lui come Gonzalo, Miralem e Sami.



IL MOTIVO - Ma per quale motivo Douglas Costa avrebbe violato la quarantena per rientrare a casa? Secondo quanto raccolto da Ilbianconero.com, l'esterno brasiliano sarebbe volato in Sud America soprattutto per vedere sua figlia, dalla quale è ormai separato da tre mesi.