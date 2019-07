Terzo centrale della Serie A per duelli aerei ingaggiati in media a partita (5.62) ma anche secondo miglior centrale per percentuale di duelli aerei vinti (67.06%). I dati, forniti da Calcio Datato, danno la vera chiave della scelta della Juventus: niente Romero - che tornerà al Genoa, praticamente subito -, bensì Demiral immediatamente in rosa. Il centrale piace per l'aggressività e la bravura in marcatura, elemento fondamentale soprattutto se posto in sostituzione di Andrea Barzagli, maestro di quel tipo di peculiarità difensiva. Non solo: Merih è bravo pure in zona gol. La sua media è pari a 0.13 a partita, contro lo 0.04 dei centrali in campionato.