De Bruyne-Juve, cosa c'è di vero

La notizia è una di quelle capaci di far tremare i polsi, ma per l'eccitazione e non di certo per la paura. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto c'è anche la sulle tracce di, il super centrocampista belga che ha appena annunciato ufficialmente l'addio aldopo più di dieci anni costellati di trofei, una lunga esperienza che lo ha fatto diventare uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo nonché uno dei pilastri della squadra di Pep Guardiola.

Perché De Bruyne sarebbe un grande colpo per la Juventus

Al momento, lo ribadiamo, siamo sostanzialmente nel campo delle suggestioni, o poco più. Nel senso che il club bianconero si sarebbe limitato, per ora, a fare una chiamata esplorativa, consapevole del fatto che il classe 1991 è libero sul mercato, ma anche del fatto che, proprio per questo, è ambito in tutta Europa, anche da una rivale italiana come ilche si è già mossa per lui da settimane al punto da aver già trovato un accordo di base sul contratto (un biennale da 10 milioni di euro netti a stagione). Insomma, sulla carta c'è poco o nulla che autorizzi i tifosi bianconeri a sognare in grande.Eppure è assolutamente normale (e giusto) farlo, soprattutto quando manca una sola giornata al termine di un'altra stagione che definire deludente è poco, un'annata partita con i migliori auspici e con tante illusioni che però sono andate presto a scontrarsi con una realtà ben diversa, con una situazione che ha addirittura portato a un esonero in corsa. In attesa di blindare definitivamente il quarto posto - e con esso la qualificazione alla prossima Champions League - anche solo sentire un nome come quello di De Bruyne scatena dunque l'immaginazione e i voli pindarici di una piazza che vuole una sola cosa: tornare a vincere, il prima possibile.E in questo senso il centrocampista belga potrebbe essere di enorme aiuto. Sì, perché nonostante l'età - 33 anni, saranno 34 il prossimo 28 giugno - il belga sarebbe un colpo di straordinaria importanza per la Juventus, uno di quelli che magari qualche tempo fa non avrebbero nemmeno fatto notizia e che ora invece riporterebbero dritti, per l'appunto, "all'epoca d'oro".Inutile nascondersi,. E allora sì, sarà pure fantamercato, ma nessuno metta limiti ai sogni dei tifosi bianconeri, almeno per qualche giorno. In fondo, tutte le migliori trattative sono cominciate così, con una semplice chiamata esplorativa. E molte, tra l'altro, sono proseguite con un clamoroso sorpasso...





