Perché De Bruyne lascia il Manchester City?

Il saluto di De Bruyne

ha giocato la sua ultima partita in casa con la maglia delricevendo un grande tributo da parte dei tifosi dopo 10 anni in cui il belga è stato uno dei protagonisti principali dei grandi successi del club. De Bruyne lascerà la squadra al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto, a parametro zero.Niente rinnovo per il giocatore, che aveva qualche settimana fa annunciato la decisione sui social. Ma perché va via dal Manchester City? In realtà, non è solo una decisione del giocatore ma anche dello stesso club, che ha deciso di guardare avanti dopo tanti anni, considerando che non sarebbe stato più al centro del progetto. Sul giocatore come sappiamo c'è il forte interesse del Napoli e c'è stata anche una chiamata da parte della Juventus per capire la situazione."Ogni storia finisce, ma questo è stato sicuramente il capitolo migliore. Andrò dritto al punto e vi faccio sapere che questi saranno i miei ultimi mesi da giocatore del Manchester City. Niente è facile da scrivere, ma come calciatori, sappiamo tutti che questo giorno alla fine arriverà. Quel giorno è arrivato, e meritate di sentirlo da me per primi".