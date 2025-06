AFP via Getty Images

Mentre si attende di definire il futuro di Dusan Vlahovic, dal quale dipende molto delle strategie estive di calciomercato, lacontinua a lavorare per la pista, un dossier che ora è nelle mani di Damien Comolli tra un impegno al Mondiale per Club e l'altro. Per quanto formalmente sia disponibile a parametro zero, non avendo rinnovato il contratto in scadenza con il Lille, il canadese potrebbe costare, tra bonus alla firma e commissioni, anche qualcosa come 20 milioni di euro ai bianconeri, che dunque stanno valutando bene la situazione prima di prendere la scelta definitiva.

David-Juventus: perché piace così tanto

Ma perché David piace tanto alla Juventus? Innanzitutto siamo di fronte a un attaccante che abbina velocità e tecnica, decisamente moderno. Nonostante un fisico non imponente (è alto solo 178 centimetri), inoltre, sa farsi valere dentro le aree di rigore avversarie. Ma soprattutto il canadese ama arretrare giocando con la squadra e sa attaccare la profondità come pochi altri in Europa. Proprio ciò che serve a Igor Tudor, insomma. Non a caso David è stato spesso accostato a Victor Osimhen, il sogno quasi proibito della Juventus per l'attacco, che ad oggi non sembra semplice da raggiungere.