Il grande Europeo che sta facendo Mikkel Damsgaard non sta certamente aiutando il lavoro della Juventus. I bianconeri seguono da tempo il gioiellino classe 2000 della Danimarca e della Sampdoria, ma il centrocampista si sta mettendo in vetrina in ambito internazionale e la concorrenza per il giocatore potrebbe aumentare facendo lievitare anche il prezzo. La Samp già si sfrega le mani pensando a una plusvalenza, i bianconeri dovranno vedersela con Milan, Inter e con alcuni club stranieri.