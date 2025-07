Perché Conceicao non esclude Sancho: il piano della Juventus

La prima grande priorità dellaera quella di assicurarsi la permanenza in bianconero die tale obiettivo è stato prontamente raggiunto, con i bianconeri che verseranno - in quattro soluzioni - l'intero ammontare della clausola rescissoria inserita all'interno del contratto che lega(va) 'Chico' al Porto.La Juventus, dunque, riparte da Conceicao, da considerare a tutti gli effetti il secondo colpo di questa sessione estiva dopo quello di inizio mese che ha risposto al nome di. Un doppio colpo che va a puntellare ancora di più un reparto offensivo nel quale la Juventus è decisa più che mai a dare vita ad una vera e propria opera di restyling.

Perchè Conceicao non esclude Sancho

Il piano della Juventus per Sancho

Le manovre di marca zebrata, infatti, sembrano destinate a non finire qui perché la Juve pregusta un altro innesto destinato a collocarsi sulla trequarti campo juventina. Il nome, manco a dirlo, è quello di. L'esterno inglese, dopo il tentativo fallito della scorsa estate, è tornato in cima alla lista dei desideri bianconeri e l'acquisizione a titolo definitivo di Conceicao non sembra affatto intaccare la sua posizione.Si è spesso parlato, in tempi recenti, di come in casa Juve sarebbe stato molto complicato trovare spazio sia per Conceicao che per Sancho all'interno dello stesso roster. Ma il mercato è materia soggetta a continui stravolgimenti e ora ciò che appariva come uno scenario difficilmente realizzabile o comunque piuttosto intricato, rischia seriamente di tramutarsi in una possibilità assai concreta.In casa Juve, infatti, si sta accarezzando l'idea di prendere Sancho nonostante la conferma in rosa dell'esterno offensivo portoghese. Proprio così, perché alla Continassa si continuano a studiare i margini di una trattativa delicata ma che si ritiene possa andare definitivamente in porto.Jadon Sancho è legato al Manchester United fino al 30 giugno 2026 ma è reduce da una stagione in prestito, piuttosto altalenante, con la maglia del Chelsea. Il classe 2000 non ha infatti convinto Enzo Maresca, al punto che il club londinese ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto a proprio favore, arrivando addirittura a pagare una penale per non aver acquisito il calciatore a titolo definitivo.Sancho, dunque, ha fatto rientro in quel di Manchester ma l'ex Borussia Dortmund è considerato un corpo estraneo al progetto dei Red Devils e di conseguenza verrà messo prontamente sul mercato. La Juventus, dal canto suo, ha già mostrato il proprio interesse nei confronti del classe 2000: con il giocatore c'è reciproco gradimento, mentre con i Red Devils si stanno studiando i dettagli dell'operazione al fine di trovare la quadra generale.La Juventus, dal canto suo, ne fa una questione tattica ma allo stesso tempo economica: liberando spazio sulle corsie esterne, magari attraverso la cessione di Nico Gonzalez, Mbangula e Weah, i bianconeri avrebbero le risorse necessarie per avvicinarsi alle richieste dello United e formalizzare il tutto.Dal punto di vista tecnico-tattico, invece, Sancho rappresenterebbe un'iniezione di grande qualità all'interno dello scacchiere di Tudor, il quale ha più volte rimarcato come sia convinto che a questa squadra bastino solamente pochi innesti di spessore e caratura per perfezionare il proverbiale step verso l'alto. Per questi motivi Conceicao e Sancho non si possono escludere a vicenda. Anzi. Per una Juventus ancora più completa e imprevedibile, avere entrambi all'ombra della Mole rappresenterebbe un autentico valore aggiunto.