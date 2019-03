di Omar Savoldi

Comunque vada, delusione o trionfo in Champions, Allegri se ne andrà. Dati i tempi che corrono, tarati sull’allenatore “usa e getta”, l’allenatore labronico è riuscito anche con merito, a restare molto a lungo sulla panchina della Juve. Da Trapattoni in poi è quello che ci è rimasto di più.



Cinque anni non sono pochi e la panchina, oggi, consuma in fretta: Ferguson e Wenger sono un’eccezione. Rappresentano una sorta di cesarismo calcistico: l’anima, l’organizzazione, il mercato, la tattica, tutti nelle mani di uno. Allegri non solo non incarna la figura del generale dictator, non la prevede per adesso, nemmeno il nostro calcio. E poi, appunto, la panchina logora. Quella della Juve forse più delle altre. Non tanto per i rapporti con la società, la più quadrata e riflessiva tra le italiane, piuttosto perché costringe a restare sempre sulla corda dell’affermazione.



Già i tre scudetti di Conte rappresentarono, per Allegri al suo esordio torinese, un fardello ingombrante. A questo va aggiunto che lo scudetto ormai significa “il minimo sindacale” (mentre per tutte le altre squadre è il massimo), la Supercoppa anche e l’ennesima Champions non vinta il fallimento. Una sconfitta è una tragedia, un successo la normalità. E poi ci vorrebbe un bel gioco, una vittoria sempre con uno scarto di tre goal: risultato, divertimento, affermazione totale. Altrimenti… Altrimenti fioccano le critiche.



Per tutte queste ragioni, Allegri era arrivato alla gara di ritorno con l’Atletico come si arriva a una sfida mortale. In cuor suo si sentiva pronto ad annunciare le dimissioni a fine stagione: traghettare la squadra all’ ennesimo campionato ed andarsene, determinato al paradiso dell’ anno sabbatico. Attualmente, dopo la sonora rimonta con l’Atletico l’amarezza è svanita, ma il logoramento no. Troppo tempo è stato passato insieme e mentre quasi tutte le altre coppie si sfaldavano, questa continuava ad andare avanti, tra altissimi e qualche basso, appunto. Ma, molto spesso, un basso nella vita di coppia vale dieci alti.



Magari la Juve, stavolta, vince la Champions e allora Allegri se ne va da trionfatore. Oppure la perde e allora Allegri se ne va come un vincitore qualsiasi.